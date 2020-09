Żużel: Zmarzlik znów wygrywa. Festiwal ostrzeżeń w Pradze

Piątkowy turniej stał pod znakiem „warningów” - ostrzeżeń za ruszanie się na starcie, masowo rozdawanych żużlowcom przez sędziego Craiga Ackroyda z Wielkiej Brytanii. Masowo, ale chyba nie do końca sensownie. Kulminacja nastąpiła w drugim półfinale. Najpierw za drugie ostrzeżenie w zawodach wykluczony został Duńczyk Leon Madsen, a po chwili za drgnięcie po zapaleniu się zielonego światła dołączył do niego Australijczyk Jason Doyle. Na torze zostało dwóch zawodników - trzykrotny mistrz świata Brytyjczyk Tai Woffinden i broniący tytułu Bartosz Zmarzlik. Obaj mieli w tej sytuacji pewny awans do finału i paradoksalnie stworzyli najlepsze tego dnia widowisko. Mijanek było bowiem w Pradze jak na lekarstwo, zwykle o wszystkim decydowało wyjście spod taśmy i pierwszy łuk.

Zmarzlik wygrał półfinał z Woffindenem, a po chwili obaj zajęli dwa najwyższe miejsce na podium w finale. Polak, startujący przy krawężniku, znakomicie wyszedł ze startu i bez problemu dowiózł zwycięstwo do mety, wygrywając drugi turniej w tym sezonie - przed tygodniem triumfował w Gorzowie.