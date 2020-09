Żużel: Kosmiczny Zmarzlik znów wygrywa w Pradze

Zmarzlik wygrał fazę zasadniczą, dobrze wybrał drugi tor na półfinał i znakomicie go wykorzystał, w finale zdecydował się więc na to samo pole. W decydującym biegu wygrał start, założył Fredrika Lindgrena, ale po zewnętrznej objechał go Tai Woffinden. Obrońcę tytułu drugie miejsce nie satysfakcjonowało. Przez cały dystans ścigał bardziej utytułowanego rywala, by na ostatnim okrążeniu skutecznie zaatakować przy krawężniku. Na mecie był szybszy o niecałe dwie długości motocykla.

Uszczęśliwiony Zmarzlik pochwalił się po zawodach, na antenie Canal Plus, że już niedługo powiększy się jego rodzina. Dla zawodnika Stali Gorzów to trzeci wygrany turniej Grand Prix w tym sezonie i dziewiąty w karierze. Dzięki dwóm zwycięstwom w Pradze ma całkiem sporą przewagę nad resztą stawki w klasyfikacji generalnej.