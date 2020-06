Niedziela dla gości w PGE Ekstralidze

Goście wyszli na prowadzenie już w drugim wyścigu, w którym rybniczanie na dodatek stracili obydwu juniorów. Zarówno Kacper Kłosok, jak i Mateusz Tudzież, po upadkach nie pojawiali się już na torze, a na tym tle znakomicie zaprezentowali się młodzieżowcy Falubazu, którzy przywieźli dla swojej drużyny aż 13 punktów. Wynik po stronie ROW-u ciągnęło przez cały mecz tylko trzech zawodników. Robert Lambert po pierwszym, nieudanym starcie, później niemal do końca był już niedościgniony dla rywali, indywidualne zwycięstwa potrafili na swoim koncie zapisać jeszcze tylko Kacper Woryna i Vaclav Milik. Wśród zielonogórzan najmocniejszym punktem był Patryk Dudek. Pozostali zawodnicy jeździli w kratkę, ale przy beznadziejnej postawie trzech seniorów z Rybnika, pozwoliło to na wysoką wygraną.

W drugim niedzielnym meczu, najciekawiej zapowiadającym się starciu inauguracyjnej kolejki PGE Ekstraligi, Stal Gorzów przegrała z Unią Leszno. Cztery pierwsze wyścigi kończyły się identycznym wynikiem 2:4. Dopiero później gospodarze zaczęli indywidualnie wygrywać, niwelując stratę do czterech punktów. Kluczowe dla losów rywalizacji były biegi 9 i 10. Oba Stal przegrała, 2:4 i 1:5, mimo że w obu wystąpił Bartosz Zmarzlik.

Indywidualny mistrz świata z zeszłego roku miał bardzo słaby dzień. Choć startował aż siedem razy, zdobył tylko 10 punktów. Tradycyjnie też, jak w zeszłym roku, słabo spisali się gorzowscy juniorze. Mimo to przed ostatnim wyścigiem miejscowi mieli jeszcze szansę na wydarcie rywalom punktu meczowego, po tym jak duet Zmarzlik - Szymon Woźniak doprowadził do wyniku 40:44. Para Krzysztof Kasprzak - Anders Thomsen musiała wygrać podwójnie. Ten pierwszy nie wytrzymał jednak ciśnienia, wjechał w taśmę, a Duńczyk nie nawiązał walki z dwójką Unii, co dało ośmiopunktowe zwycięstwo leszczynianom.

Dokończenie 1. kolejki w poniedziałek - w meczu przełożonym z piątku Włókniarz Częstochowa podejmie GKM Grudziądz.