Formuła 1: Merceds trzyma się mocno

Kierowcy „Srebrnych Strzał” znaleźli się na czele tabeli z czasami trzeciego dnia testów, a rezultat Valtteriego Bottasa był aż o pół sekundy lepszy od najlepszego wyniku z całych ubiegłorocznych jazd. Do rekordu aktualnej wersji toru Barcelona-Catalunya zabrakło Finowi zaledwie dwóch dziesiątych sekundy – a przed nami jeszcze druga tura testów, która potrwa od przyszłej środy do piątku.

Trudno powiedzieć, ile w tych głosach z obozu Ferrari jest rzeczywistych obaw o tempo czerwonych maszyn. Tifosi mogą jeszcze się łudzić, że w Maranello celowo tonują nastroje, by nie rozbudzać oczekiwań i nie sprawić zawodu w pierwszej fazie sezonu. Ekipa liczy na skuteczny rozwój swojego modelu, ale trzeba pamiętać o wyjątkowej sytuacji w tym sezonie: regulaminowa rewolucja w 2021 roku wymusi wcześniejsze niż zazwyczaj skoncentrowanie wysiłków na przyszłorocznej konstrukcji, kosztem prac nad tegoroczną.

Może to zatem oznaczać, że jedynym konkurentem Mercedesa okaże się Red Bull, ale tam Verstappen nie może liczyć na skuteczne wsparcie z drugiej strony garażu. Owszem, jego zespołowy partner Alexander Albon pokazał się w zeszłym roku z bardzo dobrej strony, ale urodzony w Londynie reprezentant Tajlandii ma na koncie zaledwie jeden sezon startów w Formule 1, w tym większość w ekipie Toro Rosso. Do Red Bulla trafił dopiero po zeszłorocznych wakacjach i co prawda pokazał zadziorność i regularność, ale w walce na samym szczycie niezbędne jest doświadczenie. Tego nie brakuje wicemistrzowi świata Valtteriemu Bottasowi, który niejednokrotnie potwierdził, że potrafi stanąć na wysokości zadania i obronić honor Mercedesa czy nawet od czasu do czasu powalczyć z Hamiltonem jak równy z równym.

Przed zespołami teraz kilka dni przerwy, a w środę rusza druga i ostatnia tura przygotowań przed sezonem, który miał być rekordowym w historii Formuły 1. Po raz pierwszy zaplanowano aż 22 wyścigi – w porównaniu z 2019 rokiem zniknęły Niemcy, ale debiutuje Wietnam i po 35 latach wraca Holandia – ale kwietniowy wyścig w Chinach został z oczywistych powodów odwołany. Władze F1 próbują znaleźć sposób na rozegranie go w końcówce sezonu, ale napięty harmonogram najprawdopodobniej uniemożliwi przełożenie zawodów. Znaki zapytania towarzyszą także planowanemu na pierwszy weekend kwietnia ulicznemu wyścigowi w Wietnamie – okolice Hanoi objęto kwarantanną i już wiadomo, że niektóre stacje telewizyjne, jak niemiecki RTL, nie planują wysyłania swojej ekipy na miejsce. Nie zanosi się jednak na przełożenie czy odwołanie nowej Grand Prix.

