Formuła 1: Coraz więcej znaków zapytania

W Formule 1 startują dwa włoskie zespoły (Ferrari i AlphaTauri), bazę w tym kraju ma także wyłączny dostawca opon, czyli firma Pirelli. Ekipa z Maranello odradza swoim pracownikom powrót do domu i planuje podróż do Melbourne prosto z Hiszpanii. Biorąc jednak pod uwagę przebieg wydarzeń od początku roku, nie sposób jest przewidzieć sytuacji z odpowiednim wyprzedzeniem. Zawody w Australii mają odbyć się 15 marca, tydzień później zaplanowano Bahrajn, a Wietnam czeka na inauguracyjną wizytę Formuły 1 w pierwszy weekend kwietnia. W tym czasie wiele może się zmienić – i rozstawione w pomieszczeniach gościnnych każdego zespołu pojemniki z żelem do dezynfekcji rąk mogą nie wystarczyć.

Kilka dni temu pustynne królestwo przestało przyjmować loty z pobliskiego Dubaju, który jest jednym z głównych portów przesiadkowych dla wyścigowego świata. W dniach 1-3 marca odbywają się tam testy serii juniorskich, Formuły 2 i 3, i pracownicy włoskich zespołów mieli ogromne trudności z dostaniem się do Bahrajnu. Kierowca F2 Christian Lundgaard w ogóle nie weźmie udziału w jazdach – Duńczyk przebywał na obozie treningowym na Teneryfie i został tam zatrzymany na dwutygodniową kwarantannę. Z kolei nowy w kalendarzu uliczny tor w Hanoi leży niedaleko granicy z Chinami oraz obszaru, który jeszcze niedawno był objęty ścisłą kwarantanną. Niektóre stacje telewizyjne – jak niemiecki gigant RTL – już zadecydowały, że nie wyślą swoich ludzi do Wietnamu.

Skrócone do sześciu dni zimowe testy przebiegały pod znakiem wytężonej pracy. Przejechano łącznie 36 tysięcy kilometrów, podczas gdy przed rokiem przebieg wyniósł 40 tysięcy – mimo, że przygotowania trwały o dwa dni dłużej. Nie oznacza to jednak, że udało się uniknąć poważniejszych awarii. Cała czołowa trójka – Mercedes, Ferrari i Red Bull – miała kłopoty z jednostkami napędowymi.

To pokłosie zeszłorocznych podejrzeń, wysuwanych przez konkurentów w stronę Ferrari. Budziły je znacznie lepsze osiągi czerwonych maszyn na torach wymagających dużej mocy silnika. Na wniosek rywali władze sportu publikowały kolejne dyrektywy techniczne, uszczelniające przede wszystkim kwestię ograniczeń w przepływie paliwa – sugerowano, że właśnie w tym obszarze inżynierowie z Maranello mogą w sprytny sposób obchodzić przepisy. Ferrari zarzekało się, że ich silniki przechodzą drobiazgowe kontrole i wszystko odbywa się zgodnie z planem.

Piątkowy komunikat zdaje się temu przeczyć: skoro wszystko było w porządku, to w jakim zakresie trzeba zawierać porozumienie między władzami sportu i zespołem? Rodzi to szereg innych pytań: dlaczego jego warunki są tajne? Czy Ferrari rzeczywiście łamało przepisy i federacja ma na to dowody, a może wszystko odbywało się zgodnie z literą, ale nie z duchem regulaminów? Jak postąpiłby władze sportu, gdyby chodziło o innego konstruktora albo gdyby to Scuderia zdobyła mistrzowskie tytuły w zeszłym roku? Wydaje się, że to jeszcze nie koniec tej sprawy i oczekiwanie na pierwszy wyścig sezonu – niezależnie od tego, kiedy i gdzie się odbędzie – upłynie nie tylko pod znakiem zgadywanek odnośnie formy poszczególnych ekip, ale także na próbach ustalenia, co kryje się za tajemniczymi ustaleniami między władzami sportu i jednym z głównych graczy.