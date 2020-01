Dakar: jak Apple i Microsoft

- Na początku trasy było mnóstwo luźno leżących czarnych kamieni, po których jechaliśmy przez ok. 100 km. Było tam bardzo łatwo o przebicie opony. Jechaliśmy jako drugi samochód na trasie, więc ze względu na to, że nie było jeszcze koleiny, po której moglibyśmy się poruszać, wszystkie te kamienie przyjmowaliśmy i trochę na tym straciliśmy. Końcówka to z kolei ekstremalne głazy, po których właściwie się toczyliśmy - podsumował Przygoński, który na metę dotarł 19 minut po zwycięzcy Stephanie Peterhanselu. Liderem jest nadal Hiszpan Carlos Sainz.

Etap z Neom do Al-'Ula, dotąd najdłuższy (672 km, w tym 453 km odcinka specjalnego), dał się wszystkim we znaki.

- Dość wcześnie wygiąłem felgę. Rant zaczął popuszczać powietrze i musiałem ją wyprostować kamieniem, żeby nie tracić ciśnienia w oponach. Zajęło mi to kilka minut, ale nie ta naprawa stanowiła największy kłopot. Mówiąc wprost, nie zaprzyjaźniłem się jak dotąd z roadbookiem. Jesteśmy jak Apple i Microsoft - niekompatybilni. Jestem trochę inaczej zaprogramowany i muszę przyzwyczaić się do aktualizacji - żartował krakowianin. - W pierwszej części oesu kilka razy nie byłem w stanie utrzymać tempa nawigacji. Dwukrotnie zgubiłem w ten sposób dwie lub trzy minuty. Być może za szybko jechałem w miejscach, gdzie nawigacja stawała się bardziej skomplikowana. Straty oczywiście nie były wielkie, ale muszę ich unikać, jeśli chcę walczyć o podium. Najważniejsze jest to, że utrzymałem się w czołówce. Simon Vitse i Giovanni Enrico odrobili straty z pierwszych etapów i będziemy teraz jechać bardzo ciasno. Kluczowe będzie więc bardzo uważne śledzenieroadbooka we wszystkich kolejnych dniach i unikanie błędów nawigacyjnych.

Poważny upadek zaliczył w środę motocyklista Orlen Team Adam Tomiczek. To kosztowało go spore straty, w klasyfikacji generalnej jest 26. O cztery miejsca, na 21., awansował Maciej Giemza. Liderem pozostaje Amerykanin Ricky Brabec.

W czwartek kierowcy będą mieli do pokonania 353 km z Al-'Ula do Ha'il - po wydmach, gdzieniegdzie porośniętych kępami twardej, pustynnej trawy.