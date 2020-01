Dakar już bez Adama Tomiczka

- Mam tak dużą opuchliznę na całej miednicy i w okolicy pachwin, że za bardzo nie mogę ruszać nogami, więc nie jestem w stanie kontynuować jazdy. Czasem tak bywa, to część tego sportu. Mam nadzieję, że uda mi się szybko zregenerować i wrócić do treningów - mówił Tomiczek, który przed wypadkiem zajmował 26. miejsce w klasyfikacji generalnej. Rok temu ukończył Dakar na 16. pozycji. Dalej walczy drugi z motocyklistów Orlen Team Maciej Giemza.

Czwartkowy etap z Al-'Ula do Ha'il był rozgrywany w piaszczystym terenie, w otoczeniu ogromnych skał służących jako punkty orientacyjne, które pomagały uniknąć kosztownych błędów nawigacyjnych.

- Pierwsze 130-150 kilometrów to jazda po kamieniach, było bardzo twardo, jechaliśmy tam tak szybko, jak tylko mogliśmy, notowaliśmy bardzo dobre międzyczasy. Na drugiej części trasy, zdominowanej przez piasek, kępki traw i camel grass natrafiliśmy też na wiele zjazdów z potężnych, wielkich wydm, które miały po 30-40 metrów wysokości - opowiadał Kuba Przygoński, który uzyskał dziewiąty czas i wśród kierowców samochodów jest 39. Drugie zwycięstwo w klasie aut SSV odniósł Aron Domżała, pilotowany przez Macieja Martona. Polska załoga zbliża się do czołowej dziesiątki, jest obecnie 12.