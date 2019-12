W sobotę 57. rajd Barbórka w Warszawie

380-konny ford fiesta to samochód, obok którego trudno przejść obojętnie. I choć na sprinterskich odcinkach Barbórki nie da się nim w pełni wykorzystać jego atutów, a sam Kajetanowicz przyznaje, że nie był to idealny wybór, szybko dodaje, że nie zastanawiał się długo.

– Na samą myśl o tym mam gęsią skórkę. Wiem, ile to znaczy dla naszych kibiców, którzy takie auto mogą podziwiać z bliska tylko przy tej okazji. Chcę ponownie dać im dobre widowisko. Będzie to piękne zwieńczenie długiego i pełnego emocji sezonu – zapowiada trzykrotny mistrz Europy.

– Dla mnie ten rajd był zawsze ważny. Jest krótki, ale bardzo wymagający, co wywołuje niesamowity skok adrenaliny. Traktuję go jako okazję do podziękowania moim partnerom, sponsorom i kibicom. Jedziemy dla nich, bo najważniejsza jest radość z możliwości spotkania i przebywania razem. Ale nie zapominamy o sportowej rywalizacji. Każdy chce tu wygrać – zaznacza kierowca.