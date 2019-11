Dakar w Arabii: nowości nie zabraknie

Dakar 2020 został przeniesiony z Ameryki Południowej do kraju siedem razy większego niż Polska. Rozpocznie się 5 stycznia w Dżeddzie, a zakończy 17 stycznia w Qiddiyah w pobliżu Rijadu. Wystartuje 351 pojazdów, w tym 23 quady. Cztery z nich poprowadzą Polacy. Obok Sonika na starcie staną: Kamil Wiśniewski, Arkadiusz Lindner i Paweł Otwinowski.

- Przejedziemy Arabię dookoła, pokonując niemal 8000 km. Większość odcinków specjalnych liczy pomiędzy 400 a 500 km, a nasze dzienne dystanse to zazwyczaj ponad 700 km. Będziemy więc w trasie od wczesnych godzin porannych do późnego wieczora przez 12 dni - rajd będzie więc prawdziwie maratoński. To dla mnie doskonała informacja. Im dłuższy i trudniejszy Dakar, tym lepiej się w nim odnajduję - przekonuje krakowianin, który będzie jednym z faworytów w kategorii quadów.