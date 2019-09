Formuła 1: Pierwsza w karierze wygrana Charlesa Leclerca

Leclerc, który w sobotę wywalczył pole position, obronił prowadzenie po starcie wyścigu, nie oddał go także po tym, kiedy z toru zjechał samochód bezpieczeństwa, po wjechaniu w ogrodzenie Maxa Verstappena i neutralizacji wyścigu. Gdy po pit stopie wyjechał za Sebastianem Vettelem, niemiecki kierowca przepuścił go.

LAP 27/44



Vettel allows Leclerc to re-take the lead, following orders from the team #F1 #BelgianGP ???? pic.twitter.com/kauD45SFDV