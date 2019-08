Ekstraliga żużla: Sensacyjna porażka mistrzów w Gorzowie

Początek opóźnionego nieco przez deszcz spotkania w Toruniu był wyrównany - faworyzowani goście wyszli na prowadzenie dopiero po czwartym wyścigu, a na poważnie zaczęli je powiększać od kolejnego biegu. W rekordowym momencie, po ósmej odsłonie, przewaga wrocławian wynosiła 10 punktów, ale wówczas gospodarze błyskawicznie ją zniwelowali, gdy sztab szkoleniowy Get Well zdecydował, by za słabego Norberta Kościucha rzucić w bój Rune Holtę.

Zawodzący dotąd Norweg z polskim paszportem wygrał podwójnie bieg najpierw w parze z Jasonem Doylem, a następnie z Chrisem Holderem. Gdy różnica stopniała dwóch punktów, Sparta skontrowała, wygrywając podwójnie 12. odsłonę, a przed biegami nominowanymi przewaga gości wynosiła cztery punkty. W ostatnich dwóch wyścigach Get Well nie skorzystał z okazji i przewaga wrocławian jeszcze się powiększyła.