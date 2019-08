Kajetanowicz na Panzerplatte

Rajd rozpocznie się już 22 sierpnia (czwartek) i potrwa do 25 sierpnia (niedziela). Kajetanowicz ostateczną decyzję o wyborze marki rajdówki podejmie dopiero po przeprowadzonych testach.

– Cieszę się, że możemy w końcu ogłosić nasze oficjalne plany. Pod koniec sierpnia wystartujemy w Rajdzie Niemiec. Czeka nas kolejne wielkie wyzwanie. Każdy rajd w ramach WRC – jest wyjątkowy. Na tym rajdzie szczególnie ważne będzie szybkie dostosowywanie się do charakterystyki oesów i zmieniających się warunków. Chcemy utrzymać naszą dobrą passę. Na tę chwilę mamy na koncie dwa miejsca na podium w tym sezonie. Liczymy na mocne wsparcie kibiców. To jest dla nas niesamowicie istotne i jeszcze mocniej motywuje podczas rajdu. Do zobaczenia na trasach – powiedział trzykrotny rajdowy mistrz Europy, Kajetan Kajetanowicz.

Organizatorzy Rajdu Niemiec przygotowali dla zawodników 19 odcinków specjalnych o łącznej długości 340 kilometrów. Jedną z wizytówek tego wydarzenia są wąskie trasy przebiegające wśród winnic z wieloma nawrotami. Kierowcy nie mogą sobie tam pozwolić nawet na najmniejszy błąd. To też wielkie wyzwanie dla hamulców, które są poddane ogromnym przeciążeniom. Tłumy kibiców z pewnością pojawią się na kultowym odcinku Panzerplatte, rozgrywanym na wojskowym poligonie. Drogi są tam szerokie, jednak na ich krawędziach ustawione są tzw. hinkelsteiny, czyli betonowe bloki, które przeznaczone były do zatrzymywania czołgów. Jak zwykle ważną rolę odegra pogoda oraz odpowiedni dobór opon.