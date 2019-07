Rajdy: Rafał Sonik bezkonkurencyjny

W czwartek odbyła się druga część maratonu. – Myślę, że po wymianie oleju i filtra powietrza oraz drobnym serwisie mógłbym jechać spokojnie kolejny dzień maratonu. To tylko pokazuje, jak dobrze mam przygotowany quad – chwali swój zespół lider Silk Way Rally.

W drugiej części 337-kilometrowego oesu wolniejsze motocykle i quady musiały znów ustępować drogi ciężarówkom i samochodom, wzniecającym tumany kurzu. – Po wczorajszym dniu byliśmy na to już lepiej przygotowani, ale dziś pojawiły się jeszcze dwa dodatkowe czynniki: mocne słońce i wiatr. Mam doświadczenie, zwłaszcza ze ścigania na Sardynii, że kiedy rośnie temperatura i wieje, to z jednej strony robi się przyjemniej, ale jednocześnie „wywiewa mózg z głowy” – opowiadał krakowianin. – To znaczy, że przestaje się trzeźwo myśleć i popełnia proste błędy. Dziś na przykład ruszyłem z kopyta po tankowaniu i dopiero po chwili zorientowałem się, że mam jeszcze 300 m strefy ograniczonej prędkości. Prawdopodobnie dostanę karę, która zniweluje moją dzisiejszą przewagę nad Maksimowem, ale na szczęście mam jeszcze zapas z poprzednich dni.

Po czterech godzinach jazdy pośród stepów usłanych licznymi głazami oraz kępami wysokich, zasypanych piaskiem krzewów, zawodnicy musieli poświęcić dłuższy czas, by schłodzić organizmy. – Zaczyna się robić gorąco, a to dopiero przedsmak testu, który czeka nas za dwa dni na Gobi – podkreśla Polak.

– Zanim jeszcze zabrał mnie helikopter, organizator nadał komunikat, żebyśmy nie opuszczali ciężarówki do odwołania, ponieważ w pobliżu kręci się wataha wilków. Można więc powiedzieć, że uśmiechnął się do mnie los – relacjonował Lindner. - Piąty etap musiałem odpuścić i przyjąć wielogodzinną karę. Musimy doprowadzić do porządku quad, zająć się kłopotliwymi felgami i niewyjaśnionym krztuszeniem się quada. Będziemy nad nim pracować jeszcze w Mandalgovi i stamtąd ruszymy w piątek na ostatni etap w Mongolii. Chcę wgryźć się jeszcze w piasek Gobi i dotrzeć do mety w Dunhuang.