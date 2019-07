Sonik - złap go, jeśli potrafisz

Szans na zwycięstwo - z powodu wielogodzinnej kary - nie ma już Arkadiusz Lindner. Polak nie rezygnuje jednak z walki o punkty w Pucharze Świata. W piątek uzyskał drugi czas.

– Lubię prowadzić i nadawać rytm w rajdzie. Nie lubię startować z szarego końca, więc dziś nie czułem się komfortowo. Teraz jednak priorytetem nie jest walka o jak najlepszy czas, ale dotarcie do mety, żeby zebrać cenne punkty do klasyfikacji całego sezonu – powiedział Lindner.

Na trasie szóstego etapu z Mandalgovi do Dalanzadgad świetnie poradzili sobie również polscy motocykliści. Adam Tomiczek zajął drugie miejsce i wskoczył do pierwszej dziesiątki klasyfikacji rajdu (9. pozycja). Maciej Giemza awansował na 11. lokatę.

W sobotę kierowców czeka dzień odpoczynku od rywalizacji, ale nie od jazdy. Pokonają ponad 500 km z Dalanzadgad do Bayinbaolig po chińskiej stronie granicy.

- Będziemy dobrze wspominać Mongolię. Przejechaliśmy ją bardzo szybko, bo choć każdego dnia spędzaliśmy kilka długich godzin w trasie, to cały czas przemieszczaliśmy się z dużą prędkością. Myślę, że każdy już czuje trochę w rękach i kolanach tysiące pokonanych kilometrów, a także zmęczenie mentalne spowodowane potrzebą ciągłego skupienia w zdradliwym terenie. Teraz czekają nas na pewno duże zaskoczenia - kolejna, kompletna zmiana otoczenia oraz wyraźny wzrost temperatury. W naszych rajdach najpiękniejsze jest to, że możemy całymi godzinami jechać przez dziki krajobraz i nie spotykać żadnych ludzi, ani osiedli. Co najwyżej pojedyncze jurty z dala od trasy. To fantastyczne uczucie i bardzo głębokie wrażenia, które pozwolą mi na długo zapamiętać stepy Mongolii - kończy Sonik.

VI etap

1. Rafał Sonik (Polska) 3:03.53

2. Arkadiusz Lindner (Polska) +5.54

3. Aleksander Maksimow (Rosja) +12.26



Klasyfikacja generalna

1. Sonik 19:34.45

2. Maksimow +1:59.21

3. Lindner +66:07.20