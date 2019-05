Ekstraliga żużla: Emocje we Wrocławiu, happy-end dla Sparty

Sparta Wrocław pokonała Motor Lublin 47:43 w pierwszym piątkowym meczu żużlowej PGE Ekstraligi.

Motor, mimo że w składzie ma już Grigorija Łagutę, skazywany był we Wrocławiu na porażkę, ale trzymał się faworyzowanych gospodarzy całkiem nieźle. Po raz kolejny lublinianie zaczęli fantastycznie, od niespodziewanego prowadzenia, ale im dalej, tym trudniej im się na Stadionie Olimpijskim jeździło. Miejscowi wyszli na prowadzenie w czwartym biegu i spokojnie kontrolowali spotkanie, do końca meczu przegrywając drużynowo tylko dwa biegi - gdy niespodziewanie na ostatnim miejscu przyjeżdżał Tai Woffinden. Motorowi do lepszego wyniku brakowało wsparcia ze strony juniorów, ale przede wszystkim indywidualnych zwycięstw - pojedyncze wyścigi, oprócz Łaguty, potrafił wygrywać jeszcze tylko Mikkel Michelsen.

W drugim piątkowym meczu Ekstraligi Get Well Toruń podejmuje Stal Gorzów. W niedzielę GKM Grudziądz zmierzy się z Unią Leszno a Falubaz Zielona Góra z Włókniarzem Częstochowa.

PGE Ekstraliga - 7. kolejka:

Betard Sparta Wrocław - Speed Car Motor Lublin 47:43

najwięcej punktów: Maciej Janowski 11, Maksym Drabik 10 - Grigorij Łaguta 17, Mikkel Michelsen 11.

