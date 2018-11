Formuła 1: Kubica wraca na swoich warunkach

Robert Kubica po ośmiu latach przerwy w startach i leczeniu skutków wypadku, który na zawsze zmienił jego życie, wraca na tory Formuły 1 w roli kierowcy wyścigowego. Oficjalne potwierdzenie ze strony zespołu Williams spodziewane jest w czwartek, dzień przed rozpoczęciem ostatniego wyścigowego weekendu w tym sezonie, na torze Yas Marina w Abu Zabi.

W ostatnich dniach uzgadniano szczegóły w skomplikowanej umowie pomiędzy kierowcą, zespołem i głównym partnerem zawodnika, firmą Orlen. Polski koncern zostanie jednym ze sponsorów zasłużonej brytyjskiej ekipy. Nieoficjalnie mówi się o zasileniu budżetu Williamsa kwotą ponad 10 milionów euro za sezon.

Czas odgrywał tu kluczową rolę, bo Kubica nie zamierzał czekać w nieskończoność na sfinalizowanie rozmów, mając w pamięci zeszłoroczne rozstrzygnięcia. Dwanaście miesięcy temu brał udział w testach po ostatnim wyścigu sezonu ze świadomością, że szykuje się do startu w pierwszej rundzie kolejnego. Tymczasem na samym finiszu Williams postawił na debiutanta Siergieja Sirotkina, dysponującego znacznie większym zapleczem finansowym od rosyjskich sponsorów. Kubicy pozostała rola kierowcy rezerwowego i udział w testach oraz trzech piątkowych sesjach treningowych – w Hiszpanii, Austrii i w Abu Zabi.

W tym roku Kubica nie chciał już brać udziału w takiej rozgrywce o fotel. Miał inne możliwości – jak praca w symulatorze Ferrari – ale ostatecznie zdecydował się na Williamsa, z zastrzeżeniem, że umowa musi być sfinalizowana szybko. Na tym powinno zależeć także zespołowi, który zaliczył najgorszy sezon w swojej bogatej i pełnej tytułów historii. Wieść o wielkim powrocie Kubicy ogłoszona podczas ostatniej rundy, nieco osłodzi wizerunek Williamsa.

Zespołowym partnerem polskiego kierowcy będzie 20-letni George Russell. Brytyjczyk zadebiutuje w Formule 1. Obecnie jeździ w Formule 2 i podczas weekendu w Abu Zabi ma ogromną szansę na przypieczętowanie mistrzowskiego tytułu. Williams widzi w nim przyszłego lidera zespołu, ale najpierw młodzieniec musi zebrać doświadczenie, a więc większy wpływ na pracę w garażu będzie miał Kubica.

Polski zawodnik zadebiutował w Formule 1 w sezonie 2006, początkowo jako kierowca testowy BMW Sauber. Brał udział w piątkowych sesjach treningowych, a od GP Węgier zajął miejsce słabo spisującego się byłego mistrza świata, Jacques’a Villeneuve’a. Już w pierwszym starcie zajął punktowaną, siódmą pozycję, ale został zdyskwalifikowany za zbyt lekki samochód (w czasie wyścigu opróżniła się gaśnica). Dwa wyścigi później, we Włoszech, zajął trzecie miejsce. Ogółem stawał na podium dwanaście razy – w tym raz na najwyższym stopniu, w Grand Prix Kanady 2008. Był to jego najlepszy sezon w mistrzostwach świata: zajął czwarte miejsce, a poza zwycięstwem wywalczył też pierwsze w karierze pole position, w GP Bahrajnu.

Po odejściu BMW z Formuły 1 przeszedł do zespołu Lotus Renault i w trakcie przygotowań do drugiego sezonu w barwach tej ekipy uległ rajdowemu wypadkowi we Włoszech. Miał to być jego ostatni rajdowy start, bo na sezon 2012 miał już parafowaną umowę z Ferrari i słynna włoska ekipa miała zabronić mu udziału w rajdach.

Powrót Kubicy jest historią bez precedensu w dziejach Formuły 1 i jedną z najpiękniejszych w całym sportowym świecie. Zdarzało się, że kierowcy znikali ze stawki po to, by później do niej powrócić – z różnymi efektami, bo Niki Lauda czy Alain Prost zdobywali swoje ostatnie mistrzowskie tytuły po przerwach, ale Michael Schumacher nie nawiązał do dawnych sukcesów po trzyletnim rozbracie z F1. Jednak nikt nie przerwał kariery na tak długo i w tak dramatycznych okolicznościach.

Po pamiętnym rajdowym wypadku przed sezonem 2011 lekarze najpierw zajmowali się ratowaniem życia Kubicy, a dopiero w dalszej kolejności jego ramieniem i dłonią. Na jego ciele do dziś widać skutki kilkunastu operacji, z których nie wszystkie przynosiły oczekiwane postępy. W codziennym życiu niemal wszystkie czynności musi wykonywać lewą ręką, ale po zajęciu miejsca za kierownicą większość ograniczeń fizycznych przestają mieć znaczenie.

Kubica nauczył się je obchodzić, a długa podróż ze szpitalnego łóżka do Formuły 1, z przystankiem w rajdach na zdobycie mistrzostwa świata w kategorii WRC-2, zakończy się w marcu na polach startowych w Melbourne.

Poza romantyczną historią, Kubica ma jednak coś jeszcze do zaoferowania Formule 1. Powtarzał przez cały rok, że jego celem jest znalezienie się w stawce, ale teraz ten cel zamienia się w nowy początek. Nigdy nie zamierzał wracać tylko po to, żeby wrócić i symbolicznie spiąć swoją karierę klamrą. Wciąż ma wiele do zaoferowania wyścigowemu światu i zespołowi – doświadczenie, dryg inżynieryjny, także talent i szybkość nie zniknęły po rajdowym wypadku, w salach operacyjnych. Może pomóc Williamsowi dźwignąć się z samego dna, jeszcze bardziej wzmocnić swoje notowania w padoku i pracować nad dalszym rozwojem przerwanej na długie lata kariery.

Autor jest komentatorem telewizji Eleven Sports.