Skandal w Moto2. Celowo wcisnął hamulec w motocyklu rywala

Podczas wyścigu klasy Moto2 Romano Fenati wcisnął hamulec w motocyklu swojego rywala Stefano Manziego. Włoch pędził ponad 200 kilometrów na godzinę i cudem uniknął upadku - informuje Onet.pl.

Do zdarzenia doszło podczas Grand Prix San Marino i Riwiery Rimini.

Na nagraniach widać, jak Romano Fenati zbliża się do swojego rywala Stefano Manziego. Gdy jest wystarczająco blisko, sięga po hamulec w motocyklu konkurenta.

Manzi z trudnościami opanował maszynę, która wpadła w drgania.

22-letni Fenati został ukarany wykluczeniem z dwóch najbliższych wyścigów Grand Prix, jednak zdaniem komentatorów kara powinna być znacznie surowsza.

FIM MotoGP Stewards ??



Black flag Romano Fenati for irresponsible riding ??#Moto2 #SanMarinoGP pic.twitter.com/sTqv6nhZer — MotoGP™?????? (@MotoGP) 9 września 2018

- On nie powinien więcej się ścigać - powiedział Brytyjczyk Cal Crutchlow, który na co dzień startuje w klasie MotoGP.

O całym zdarzeniu opowiedział Manzi. - Dwa zakręty wcześniej doszło między nami do kontaktu, ale nic nie usprawiedliwia takiej reakcji. To, co zrobił, mówi samo za siebie - ocenił motocyklista.

- To, co zrobił Romano było okropne, ale trzeba pamiętać, że Manzi to bardzo agresywny zawodnik, prawie lekkomyślny. Jestem pewien, że doszło do wielu starć, zanim doszło do tego wszystkiego - skomentował natomiast uczestnik MotoGP Jorge Lorenzo.

ARTYKUŁY POWIĄZANE