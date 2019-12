38-letni Zlatan Ibrahimović wraca do Milanu – grał już tu w latach 2010–2012. Co dalej z Krzysztofem Piątkiem?

Ten powrót więcej mówi o sytuacji, w jakiej znalazł się klub, niż o szwedzkim napastniku. Milan zajmuje 11. miejsce w Serie A i bliżej mu do walki o utrzymanie niż do kwalifikacji do europejskich pucharów. W ostatnim meczu przed przerwą zimową przegrał z Atalantą aż 0:5. Poniżej dalsza część artykułu

Podpisanie kontraktu z Ibrahimoviciem to mieszanka desperacji i nadziei. Kibicom, którzy przez lata przyzwyczaili się do wielkości – siedem Pucharów Mistrzów (więcej ma tylko Real Madryt), 18 mistrzostw Włoch (więcej ma tylko Juventus) – trzeba znów dać poczucie, że Milan jest w centrum piłkarskiego świata.

Ale Ibrahimović nie rozwiąże problemów klubu, nie sprawi, że Milan odrobi nagle 20 pkt. straty do Juve i Interu i włączy się do walki o tytuł.

Szwed twierdzi, że pod względem fizycznym czuje się znakomicie. Ostatnie lata spędził w USA w klubie, który słynie z zatrudniania podstarzałych gwiazdorów – Los Angeles Galaxy. To tam kariery kończyli David Beckham (również zdecydował się na wypożyczenie stamtąd do Milanu), Steven Gerrard czy Robbie Keane.

Ibrahimović miał w LA znakomite statystyki – 22 gole w pierwszym sezonie i 31 w drugim. Nazywanie amerykańskiej MLS ligą emerytów nie jest do końca słuszne, ale fakt, że zbliżający się do czterdziestki piłkarz był tam jednym z najlepszych zawodników, jednak o czymś świadczy.

– To czysty marketing – uważa Steve Nicol, ekspert telewizji ESPN, były reprezentant Szkocji, czterokrotny mistrz Anglii z Liverpoolem. – Żeby Ibrahimović zdobywał gole, musi dostać podania. A to właśnie jest problem Milanu – utrzymywanie się przy piłce. Pomocnicy nie wiedzą, co z nią zrobić, a Ibrahimović nie cofnie się do środka pola, nie okiwa wszystkich i nie wypracuje sobie pozycji sam. Mogę się założyć, że nie strzeli w sezonie 10 goli.