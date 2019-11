Piłka do poduszki

Ostatnie miesiące w jego życiu to strzelecki rekord na mundialu do lat 20, debiut w dorosłej reprezentacji i w Lidze Mistrzów, okraszony hat trickiem w meczu z Genk.

Haaland strzelał gole także w spotkaniach z Liverpoolem i Napoli, przechodząc do historii jako drugi nastolatek (po Karimie Benzemie), który w każdym z trzech pierwszych występów w Champions League trafiał do siatki. I pierwszy debiutant, który w tym czasie uzbierał aż sześć bramek. Siódmą dołożył w rewanżu z Napoli. To głównie dzięki niemu Red Bull Salzburg zachowywał szanse na awans do 1/8 finału (po zamknięciu tego wydania gazety grał z Genk) i wkrótce zarobi na nim fortunę.