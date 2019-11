Nad Rosją gaśnie światło

WADA rekomenduje też, by imprezy już Rosji przyznane odebrać jej, jeśli jest to prawnie i organizacyjnie możliwe. Czteroletnie wykluczenie oznaczałoby m.in., że rosyjscy piłkarze nie zagrają w mistrzostwach świata w Katarze (2022), natomiast ich startowi w przyszłorocznym Euro (cztery mecze w Petersburgu) nic nie grozi.

Komitet Wykonawczy WADA będzie musiał 9 grudnia w Paryżu zalecenie swego organu kontrolnego (CRC) przyjąć lub odrzucić. Nic nie wskazuje na to, by to drugie rozwiązanie było możliwe. Kierownictwo WADA jest bowiem przekonane, że Rosjanie – pomimo śmiertelnych grzechów, jakie popełnili przed igrzyskami w Soczi – dostali szansę, by z tej afery wyjść z twarzą, ale jej nie wykorzystali.