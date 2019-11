Doping w Rosji: Stare trzyma się mocno

Międzynarodowa Federacja Lekkoatletyczna (IAAF), która obecnie nazywa się World Athletics, zakazała ze skutkiem natychmiastowym sportowcom rosyjskim startów także pod neutralną flagą. W przededniu sezonu halowego żaden Rosjanin nie może liczyć na pobłażanie, nawet mistrzyni świata w skoku wzwyż Maria Lasitskiene, która do tej pory była główną beneficjentką tego systemu wybiórczej dyskwalifikacji i zarazem sztandarową postacią walki z dopingiem w rosyjskiej lekkoatletyce.

Kiedy się okazało, że zawieszony przez World Athletics szef rosyjskiej federacji Dmitrij Szliachtin rezygnuje i na jego miejsce wybrano Julię Tarasenko, Lasitskiene nie ukrywała rozczarowania. „Szliachtin został zastąpiony przez innego Szliachtina. Gratulacje dla wszystkich, którzy przyczynili się do tego wyboru. Dobra robota, operacja likwidacji rosyjskiej lekkoatletyki została prawie ukończona" – napisała w mediach społecznościowych.

Ale ostatnie dopingowe machinacje dokonane z próbkami przekazanymi Światowej Agencji Antydopingowej (WADA) jeszcze w związku ze skandalem z igrzysk w Soczi i prymitywny kant zmierzający do ukrycia dopingu skoczka wzwyż Daniła Łysenki świadczą o tym, że to nowe spojrzenie jest mrzonką i stare trzyma się mocno.

Wkrótce się okaże, jakie będą tego konsekwencje. Jeśli WADA zadecyduje o ponownym wykluczeniu ze swego grona Rosyjskiej Agencji Antydopingowej, może to być pierwszy krok do olimpijskiej śmierci Rosji. Decyzja zapadnie podczas posiedzenia Komitetu Wykonawczego WADA 9 grudnia w Paryżu.

Wcześniej, 3–5 grudnia, w Lozannie zbierze się Komitet Wykonawczy Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego (MKOl), by debatować nad sprawą Rosji, ale można założyć, że żadne decyzje nie zapadną, zanim władcy olimpijskich kół nie poznają werdyktu WADA.

Rosjanie – jak to tylko oni potrafią – idą w zaparte. Minister sportu Paweł Kołobkow nie widzi żadnych dopingowych manipulacji. Ale wydaje się coraz bardziej prawdopodobne, że to samobójcza taktyka, która może doprowadzić nie tylko do wykluczenia rosyjskich sportowców z olimpijskiej rywalizacji, ale także sprawić, że Rosja nie będzie mogła organizować żadnych prestiżowych imprez.