Mniej dyskusji, więcej działań

Polak szeryfem polującym na dopingowiczów został w styczniu, zastępując na czele organizacji Brytyjczyka Craiga Reediego. Witold Bańka nie oczekiwał spokojnego rejsu, ale los z miejsca rzucił go na wzburzone morze.

WADA dopiero co zdążyła zdyskwalifikować Rosjan za fałszowanie danych moskiewskiego laboratorium, a już na horyzoncie pojawił się konflikt z Amerykanami, którzy chcieliby grać rolę żandarma i kontrolować system antydopingowy.

– To kwestie typowo polityczne. Chcę przekierować agencję na działalność operacyjną. Musimy się skupić na tym, jak uczynić system szczelniejszym i efektywniejszym – nie kryje Witold Bańka. Trudno jednak oderwać się od polityki, bo w najważniejszych organach obowiązuje zasada parytetu przedstawicieli rządów i organizacji sportowych, a rządy często krytykują WADA za brak reform, choć niejednokrotnie same je opóźniają.

Ostatnio ogień podłożył amerykański Senat, który kilka dni temu przyjął tzw. akt Rodczenkowa. To prawo, które pozwala Amerykanom ścigać osoby zamieszane w doping na całym świecie.

– Ustawa miała objąć jurysdykcją także amerykańskie ligi zawodowe i sport akademicki, ale ostatecznie zapis ten wycofano. Skoro akt Rodczenkowa nie jest wystarczająco dobry dla Amerykanów, to dlaczego chcą go narzucić całemu światu? – pyta Bańka i podaje liczby. Amerykanie w ciągu roku wykonują ok. 9 tys. testów antydopingowych, Polacy 4 tys., a Niemcy aż 15 tys.