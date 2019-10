Królewscy z pętlą na szyi

Dwa mecze, jeden punkt, dwie bramki zdobyte, pięć straconych – to nie bilans Club Brugge, tylko występującego w tej samej grupie i zamykającego tabelę Realu. O ile wyjazdową porażkę z Paris Saint-Germain (0:3) da się jeszcze jakoś zrozumieć, o tyle już remis z wicemistrzem Belgii (2:2) na Santiago Bernabeu – w dodatku wywalczony rzutem na taśmę – takiej drużynie nie przystoi.

Niewykluczone, że Real wygra we wtorek w Stambule, a za dwa tygodnie na własnym stadionie pokona Galatasaray i wszystko wróci do normy. Ale wyjazdowi do Turcji towarzyszy na razie wiele obaw. Limit błędów został wyczerpany.