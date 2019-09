Robert Lewandowski na tropie rekordów

Lewandowski pobił kolejny rekord. Jako pierwszy zawodnik Bundesligi zdobył 10 goli w pierwszych sześciu kolejkach i jest na dobrej drodze, by nie tylko wskoczyć na drugie miejsce wśród najlepszych strzelców Bayernu Monachium (do 217 bramek strzelonych we wszystkich rozgrywkach przez Karla Heinza Rummenigge brakuje mu 14 trafień), ale by wspiąć się na podium strzeleckiej klasyfikacji wszech czasów w Bundeslidze. Na najniższym stopniu jest obecnie były trener Lewandowskiego – Juup Heynckes, który strzelił 220 bramek w lidze. Po weekendzie Lewandowski ma na koncie 212 trafień w Bundeslidze w koszulkach Borussii i Bayernu.

