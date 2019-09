Studencki sport

Akademicki Związek Sportowy powstał najpierw na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, w roku 1909. W Warszawie studenci zakładali swoje kluby na uczelniach kilka lat później, a AZS Warszawa to owoc połączenia klubów Politechniki, UW, Wyższej Szkoły Handlowej, Towarzystwa Kursów Naukowych oraz Wyższej Szkoły Rolniczej. Powołany został do życia w roku 1916, czyli już po opuszczeniu miasta przez Rosjan. Po 33 latach – w 1949 r. – powstał klub uczelniany AZS-AWF.

Niemal każda polityczna zmiana wpływała na losy uczelnianych klubów. Jedno jest niezmienne: powstałe w roku 1922 godło przedstawiające białego gryfa na zielonym tle i litery AZS. Jak zauważa autor, jest to bodaj jedyne godło klubu sportowego w Polsce, które nie zmieniło się od blisko stu lat. Wprawdzie po drugiej wojnie światowej zamieniono w nazwie słowo „związek" na „zrzeszenie", ale „Z" pozostało. Mimo że w roku 1929 oddano do użytku obiekty Akademii Wychowania Fizycznego, AZS korzystał z nich rzadko. Miał swój stadion w parku Skaryszewskim (dzisiejszy stadion RKS Drukarz), basen w domu akademickim przy placu Narutowicza, przystanie, korty, a nawet schroniska w górach.

Stuletnia historia sportu akademickiego w Warszawie to nie tylko sukcesy sportowe klubów uczelnianych, na czele z AZS-AWF, ale setki nazwisk, znanych nie tylko kibicom. Barwy AZS Warszawa reprezentowała pierwsza polska mistrzyni olimpijska Halina Konopacka. Pierwszym szefem Komitetu Organizacyjnego AZS (1916) został Jan Gebethner ze znanej rodziny księgarzy i wydawców. Pionierami byli piłkarze Polonii: Jerzy Grabowski i Marian Strzelecki – później znani dziennikarze.

To książka o nich, o ich następcach, którzy już w nowej Polsce mogli bez większych przeszkód uprawiać sport. W Polsce stalinowskiej AZS Warszawa musiał jednak najpierw złożyć samokrytykę za burżuazyjny rodowód. AZS-AWF zaczynał od zera, nic nie musiał, a jego obiekty na Bielanach stały się szybko sercem stołecznego, nie tylko akademickiego sportu. Bo AZS (i AWF) to cały lekkoatletyczny Wunderteam, pływaczka Otylia Jędrzejczak, kulomiot Tomasz Majewski i dziesiątki innych mistrzów. Przez kluby uczelniane przeszły tysiące studentów, a prawie każdy miał jakiś związek ze sportem – jak nie zawodnik, to kibic.