Festiwal Biegowy w Krynicy. Bieg po oddech

Trasa sprzyjała zarówno doświadczonym biegaczom (najszybszy był Szymon Belgrau z Międzyrzecza – 15:43), jak i początkującym. – Chcieliśmy tak dobrać dystans i miejsce, żeby zachęcić do udziału w naszej imprezie zarówno tych, którzy biegają wyczynowo, jak i tych, dla których ważny jest nie tyle wynik sportowy, co idea niesienia pomocy chorym – tłumaczy Magdalena Czerwińska-Wyraz, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą. – Impreza daje zresztą możliwość spotkania tych, z myślą o których jest organizowana.

Profilaktyka zdrowotna i aktywne przeciwdziałanie chorobom cywilizacyjnym, jak cukrzyca, otyłość czy zawał serca, to również jeden z celów TAURON Festiwalu Biegowego – dorocznego święta ruchu dla całych rodzin, odbywającego się od dekady w Krynicy-Zdroju. Program imprezy tworzy m.in. bieg „1 km dalej od cukrzycy", którego partnerem jest Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą. Nieważne, w jakim tempie, i nieważne, w jakim stroju – ważne, by 8 września stanąć na starcie i zrobić kolejny, a często pierwszy biegowy krok, tak ważny w przeciwdziałaniu chorobie. Według szacunków w Polsce jest już nawet 3 mln diabetyków, z czego 800 tys. może mieć nierozpoznaną chorobę.

Dla tych, którzy jeszcze nie zdobyli się na odwagę, by wykonać pierwszy krok w kierunku aktywności, przeznaczony jest marsz nordic walking „Przegoń zawał". Co roku uczestniczą w nim osoby starsze, chore, również po zawałach i przeszczepach serca. Przemierzając wspólnie krynicki deptak (trasa liczy ok. 2 km), pokazują, jak ważna jest aktywność, i udowadniają, że zawał to nie wyrok.