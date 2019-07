Jest zespół i liderka

– Zmierzą się z tuzami bez presji, bo już sam awans do Final Six Ligi Narodów jest wielkim sukcesem. Mecze z potęgami to szansa na zdobycie doświadczenia, które będzie procentować, gdy w sierpniu przyjdzie nam walczyć o olimpijski awans, a we wrześniu w mistrzostwach Europy – mówi Świeniewicz, która ma w kolekcji dwa złote medale tej imprezy.