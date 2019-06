Budowa nowej Wenezueli

Zresztą on sam jeszcze przed rozpoczęciem Copa America mówił w wywiadach, że Argentyna nie jest kandydatem do triumfu. Gdy Argentyńczycy w pierwszym spotkaniu przegrali z Kolumbią 0:2, a w następnym tylko zremisowali ze słabiutkim Paragwajem 1:1 po golu Messiego z karnego, kibice chyba stracili nadzieję.

Do fazy pucharowej drużyna prowadzona przez Lionela Scaloniego awansowała dzięki zwycięstwu 2:0 z Katarem – jedną z dwóch drużyn zaproszonych do turnieju z federacji azjatyckiej. Już w czwartej minucie jeden z obrońców reprezentacji Kataru popełnił juniorski błąd, podając wszerz własnego pola karnego. Aby tak się nie zachowywać, uczą chłopców na jednej z pierwszych lekcji futbolu w akademii. Podanie przejął Lautaro Martínez i zdobył gola. Drugiego dołożył dopiero w 82. minucie Sergio Aguero. Argentyna w ćwierćfinale zagra z Wenezuelą. To, że reprezentacja tego znajdującego się w stanie upadku kraju w ogóle na Copa America przyjechała, jest godne podziwu, a fakt, że młoda drużyna prowadzona przez Rafela Dudamela wyszła z grupy, zasługuje na brawa. Dudamel jeszcze niedawno groził na konferencji prasowej (po zwycięstwie 3:1 w towarzyskim meczu z Argentyną), że ustąpi ze stanowiska.