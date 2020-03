Londyn znów wierzy w cud

– To była wyprawa na wojnę z bronią bez amunicji – opowiadał po porażce w Londynie trener Tottenhamu Jose Mourinho. Przed meczem z RB Lipsk Portugalczyk został bez dwóch najlepszych strzelców. Do kontuzjowanego Harry'ego Kane'a dołączył Heung-Min Son, który złamał rękę. Na ostatnie pół godziny na boisko wszedł wracający do zdrowia Erik Lamela, choć nie odbył z drużyną ani jednego treningu.

Tottenham przegrał 0:1, w rewanżu znów będzie musiał sobie radzić bez największych gwiazd, ale Mourinho nie traci wiary. – Mamy dwa wyjścia: pojechać do Lipska i zwyciężyć albo przegrać, ale dać z siebie wszystko – przekonuje Portugalczyk, który do stolicy Anglii został sprowadzony po to, by zespół zaczął wreszcie zdobywać trofea.