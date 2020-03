Dumni z bycia wieśniakami

Dietmar Hopp w kwietniu skończy 80 lat, a jego nazwisko stało się synonimem sukcesu niemieckiej gospodarki. Firmę SAP, która dziś jest sponsorem Hoffenheim, założył do spółki z czterema kolegami w 1972 roku, gdy wielu z tych, którzy obrażają go na meczach, nie było jeszcze na świecie.

Prężnie rozwijające się przedsiębiorstwo zostało trzecią co do wielkości grupą z branży IT, po Microsoft i Oracle, najlepiej wycenianą marką w Niemczech, a Hoppowi zapewniło dostatnie życie i miliardy na koncie, które mógł zainwestować w futbol.