Agencja antydopingowa jak żona, czipy jak dla psa? Christian Coleman – mistrz świata w sprincie i najsłynniejszy dopingowy kombinator AFP, MICHAL CIZEK

Lokalizacja sportowców, by poddać ich niezapowiadanej kontroli, to pole do nadużyć. Może być lepiej, ale za cenę daleko idącej ingerencji w prywatność.