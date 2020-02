Laser na ratunek

Zaplanowany na połowę miesiąca Puchar IBU (Międzynarodowa Unia Biatlonu) w Dusznikach-Zdroju został przeniesiony do słowackiego Osrblie. Do odwołania zawodów doszło po raz trzeci w ciągu ostatnich pięciu sezonów. Organizatorzy nie mieli zmagazynowanego śniegu, a naśnieżenie tras za pomocą armatek w dodatniej temperaturze było niemożliwe.

– Organizatorzy próbowali się ratować, korzystając z fabryk śniegu. To kontenery, które działają nawet przy dodatnich temperaturach, ale nie są zbyt wydajne. W ciągu sześciu dni Estończycy wyprodukowali tyle śniegu, że wystarczyłoby go może na pokrycie strzelnicy – mówi nam dyrektor techniczny Polskiego Związku Biatlonu (PZBiath) Tomasz Bernat.

Zapasów śniegu w Otepaa nie ma, bo do ich przygotowania zobowiązani są jedynie organizatorzy zawodów rangi PŚ i mistrzostw świata. Niewykluczone, że w przyszłym sezonie się to zmieni. Taki śnieg, najlepiej zebrany poprzedniej zimy, magazynuje się na pryzmie, przykrywa włókniną i zasypuje grubą, nawet 40-centymetrową warstwą zrębków.

– Pokrycie całego obiektu wymaga ok. 20 tys. m sześc. śniegu – wyjaśnia Bernat. Organizator musi go jednak przygotować więcej. Część – w zależności od miejsca i sposobu magazynowania od 30 do nawet 50 proc. – po prostu się wytopi.

Dziś w Dusznikach-Zdroju muszą już myśleć o przyszłości. Dolnośląskie miasto w 2021 roku będzie gospodarzem mistrzostw Europy. – Obiekt zyskał niedawno sponsora tytularnego, spółkę Tauron Polska Energia. Jej wsparcie powinno usprawnić przygotowania do ME. Korzystny jest też późniejszy termin zawodów, pod koniec stycznia w Dusznikach-Zdroju nie powinno być problemu z niskimi temperaturami – uspokaja członkini zarządu IBU i prezes PZBiath Dagmara Gerasimuk.

Mistrzostwa świata w letnim biatlonie odbywają się od 1996 roku. W pierwszych edycjach zawodnicy biegali, nartorolki założyli dopiero w 2016 roku. – Nie wykluczamy utworzenia czegoś na kształt nartorolkowego PŚ, aby biatlon był obecny w mediach przez cały rok. Pozwoli to również otworzyć się na nowe rynki, w takich krajach, w których śniegu nie ma lub jest go mało – zapowiada Gerasimuk.

Globalne ocieplenie to jedno, ale innym problemem biatlonu jest ołów. Co roku zawodnicy zużywają od 10 do 15 tysięcy ton amunicji. Większość odpadków jest zbierana, ale nie wszystkie. Sportowcy używają amunicji tylko na określonym terenie, ale to krytyków nie przekonuje.