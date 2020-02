Dom mody Neymar

PSG od trzech lat ma kłopot z awansem do ćwierćfinału. Porażkę z Realem zrozumieć można, ale to, co wydarzyło się w rewanżowych meczach z Barceloną i Manchesterem United, wytłumaczyć ciężko. Trzy gole stracone na Camp Nou w siedmiu ostatnich minutach, bramka Marcusa Rashforda z rzutu karnego w doliczonym czasie do dziś śnią się pewnie francuskim kibicom po nocach. Złośliwi żartują, że nie istnieje taka przewaga, której paryżanie nie byliby w stanie roztrwonić.