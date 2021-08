Viaplay: nowy wymiar sportu

Co proponuje polskim kibicom ten skandynawski serwis streamingowy? Od najbliższego sezonu, który rozpocznie się w piątek, 13 sierpnia, Viaplay, aż do 2029 roku, zagwarantowała sobie wyłączne prawa do pokazywania w Polsce niemieckiej Bundesligi. Od tego roku, tylko na nowej platformie, dostępne będą również spotkania Ligi Europy UEFA oraz Ligi Konferencji Europy UEFA, zupełnie nowych europejskich rozgrywek klubowych (do końca sezonu 2023/24). Od 2022 roku, przez sześć kolejnych sezonów, serwis Viaplay będzie miał także wyłączne prawo do pokazywania wszystkich spotkań Premier League – najlepszej i najbardziej popularnej ligi piłkarskiej na świecie. Na platformie dostępne będą również spotkania najważniejszych europejskich kobiecych lig piłkarskich, a także Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej Kobiet FIFA 2023, mecze Copa América 2024, transmisje spotkań eliminacyjnych w strefie afrykańskiej do mundialu w 2022 roku oraz mecze towarzyskie Brazylii i Argentyny.

Dla amatorów dużych prędkości Viaplay będzie transmitować w Polsce m.in. wyścigi W Series, 24-godzinny wyścig na torze Nürburgring oraz Ferrari Challenge, a od 2023 roku także wszystkie wyścigi Formuły 1. Na nowej platformie znajdzie się też przestrzeń dla innych dyscyplin sportowych m.in. rozgrywek golfowych US Open, meczów piłki ręcznej Bundesligi, rozgrywek koszykówki FIBA EuroLeague Women oraz turniejów snookera, pool bilarda i coraz bardziej popularnych rozgrywek dartów PDC.

Transmisje wydarzeń sportowych dostępnych na Viaplay są skierowane bezpośrednio do polskiego widza. Dzięki stworzeniu w Warszawie własnego studia oraz redakcji sportowej złożonej z kilkudziesięciu dziennikarzy, ekspertów i specjalistów technicznych, transmitowane programy będą dostępne z polskim komentarzem, a większości wydarzeń będzie towarzyszyć studio, w którym będzie można wysłuchać interesujących komentarzy i analiz. Szefem redakcji sportowej jest Paweł Wilkowicz (wcześniej sport.pl), a współpracę z serwisem potwierdzili już m.in. bardzo popularni komentatorzy i dziennikarze sportowi, tacy jak Mateusz Borek, Rafał Wolski, Tomasz Urban, Michał Zachodny czy Piotr Domagała.

W najbliższym sezonie ekspertem Viaplay będzie także Łukasz Piszczek, jeden z najlepszych polskich piłkarzy w XXI wieku, były reprezentant kraju, finalista Ligi Mistrzów, a przez 11 ostatnich sezonów obrońca Borussii Dortmund. Będzie on analizował w studiu najważniejsze mecze Bundesligi, ma pojawiać się również przy niektórych spotkaniach Ligi Europy UEFA i Ligi Konferencji Europy UEFA.

.- Naszym celem jest zaprezentowanie każdego meczu, niezależnie czy będzie to spotkanie Bundesligi, Ligi Europy czy Ligi Konferencji, z najlepszym, profesjonalnym komentarzem w języku polskim - podkreślił w rozmowie z portalem Wirtualnemedia.pl Peter Norrelund, odpowiedzialny za segment sportowy w NENT Group, która jest właścicielem Viaplay.- Zabezpieczanie praw do transmisji jest ważną częścią naszej działalności, ale równie ważne jest to, aby przedstawiać je widzom w ciekawy sposób, dzięki doskonale opowiedzianym historiom oraz wnikliwiej analizie – dodaje Norrelund.

Platforma streamingowa Viaplay będzie transmitowała wydarzenia sportowe na żywo, poprzez stronę internetową viaplay.pl oraz aplikację. Nie wszyscy widzowie są przyzwyczajeni do takiej formy, dlatego oferta Viaplay będzie docierała do nich także za pośrednictwem partnerów zewnętrznych m.in. telewizji kablowych i platform medialnych – umowy z Vectrą i UPC są już podpisane, wkrótce zostaną także ogłoszone kolejne partnerstwa serwisu Viaplay na polskim rynku.

