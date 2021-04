Opinia o diecie sportowca - czym wyróżnia się od innych - wyjaśnia Akop Szostak

Otyłość w Polsce to coraz poważniejszy problem





Najnowszy raport NIZP-PZH nie pozostawia złudzeń. Polacy coraz częściej zmagają się z otyłością. Szacuje się, że problem dotyczy już około 28% obywateli kraju. COVID-19 szczególnie dał się we znaki mężczyznom między 20 a 44 rokiem życia oraz kobietom w wieku 45-64 lat.

Ten sam raport sugeruje, że tylko do trzeci Polak regularnie uprawia sport. Problematyczna jest też aktywność fizyczna w okresie wiosenno-letnim i jesiennym. NIZP-PZH informuje, że taką formę spędzania wolnego czasu deklaruje tylko 30% mężczyzn i 36% kobiet.

W okresie pandemii aktywność fizyczna spadła w Polsce bardzo znacząco. Szacuje się, że aż ? Polaków zrezygnowało z budowania dobrej formy. Problem w podobnym stopniu dotyka przedstawicieli obu płci, jednak łatwiej rezygnowali panowie (39% wobec 30% kobiet). Najczęściej były to osoby w wieku 45-64 lat, czyli ci, którzy zdaniem ekspertów byli szczególnie mocno zagrożeni infekcją podczas pierwszej i drugiej fali zachorowań.

Budujące jest jednak to, że istnieje też niemały odsetek osób, które to właśnie COVID-19 zmotywował do walki o dobrą formę. Aż 18% mężczyzn i 17% kobiet zadeklarowało, że w tym czasie zwiększyło swoją aktywność ruchową. Często to właśnie te osoby zastanawiają się nad tym, jak należy zoptymalizować swoją dietę, by wysiłek energetyczny był jak najbardziej opłacalny.

Dieta dla sportowców wymaga specjalnej uwagi. Lepiej powierzyć tę kwestię trenerom i specjalistom od żywienia.

Nie istnieje idealna, polecana dla wszystkich sportowców, dieta - mówi Akop Szostak



Jeśli chcemy układać dietę, która będzie dobrze zoptymalizowana pod naszą aktywność fizyczną, powinniśmy wcześniej dokładnie zastanowić się nad tym, jaki nadrzędny cel przyświeca podejmowanym przez nas działaniom. Inaczej do zdrowego odżywiania powinien podejść kulturysta, a inaczej osoba, która po prostu chce być fit i poprawić swoją kondycję oraz zwiększyć wydolność.

Wspólnym mianownikiem powinno być oszacowanie naszych predyspozycji Bardzo częstym błędem nowicjuszy jest też to, że podchodzą oni do diety niezwykle radykalnie. To niebezpieczny trend, na który zwraca uwagę trener i specjalista od żywienia - Akop Szostak:

- Sukcesem diety nie jest to, ile schudniesz, tylko to jakich nawyków żywieniowych się nauczysz. By móc cieszyć się swoim „nowym” ciałem dłużej.

Ustalamy bilans kaloryczny





Przed rozpoczęciem diety dobrze byłoby dysponować możliwie jak najszerszą wiedzą o stanie organizmu. BMI, analiza składu ciała czy konsultacja, gdy chorujemy na jakieś schorzenie przewlekłe to absolutne minimum. Praktyka pokazuje, że lepiej poświęcić kilka dodatkowych dni na uzyskanie wszystkich niezbędnych informacji niż rozpocząć aktywność fizyczną, która w dłuższej perspektywie czasowej może wyrządzić więcej szkód niż korzyści.

Gdy już ustalimy nasz plan, warto pamiętać o tym, by dieta sportowca nie zamieniła się w głodówkę. Wysiłek fizyczny wypłukuje z naszego ciała nie tylko te „złe kalorie”, ale i szereg ważnych minerałów i substancji odżywczych, które wpływają na wiele procesów zachodzących w organizmie.

W tym gronie można wymienić między innymi magnez, potas, elektrolity oraz witaminy z grupy B, które są niezbędne do właściwego funkcjonowania. Zwłaszcza wtedy, gdy do aktywności fizycznej musimy jeszcze dołożyć umysłową, by szybko uporać się ze wszystkimi zadaniami zleconymi przez szefa w pracy.

Akop Szostak: dieta i różnice w zapotrzebowaniu kalorycznym mają znaczenie





Kluczową rolę odgrywa też nawodnienie. Jeśli wcześniej, przed rozpoczęciem aktywności fizycznej, piliśmy mało wody, to warto jak najszybciej pozbyć się tego nawyku. Podczas wysiłku fizycznego woda jest absolutnie kluczowa. Osoby, które uprawiają sport od dawna, potrafią w trakcie jednego, rozłożonego na kilka godzin cyklu treningowego, stracić nawet i 8 litrów płynów, które trzeba później szybko uzupełnić.

Organizm sportowców funkcjonuje w nieco inny sposób niż ciało osoby, która nie uprawia wysiłku fizycznego. Dieta dla aktywnych często opiera się wręcz na zwiększeniu podaży różnych składników. Dla kulturystów będą to białka, a dla osób, które chcą budować kondycję fizyczną, węglowodany. Oznacza to, że - w przeciwieństwie do typowej diety, która ma prowadzić do zrzucenia kilogramów - sportowcy muszą przyjmować bogate w substancje odżywcze posiłki. W ich przypadku radykalne zmniejszenie dobowej ilości kalorii to niekoniecznie dobry pomysł.

Warto też dwa razy zastanowić się nad tym, komu zaufamy w kwestii spersonalizowanej diety dla sportowca. Nie wszystkie rady, jakie znajdziemy w internecie, są bezpieczne dla naszego zdrowia. Wiele z nich może nam wręcz zaszkodzić. Lepiej zdać się na opinię profesjonalnych trenerów i specjalistów od żywienia, którzy będą w stanie dopasować profil żywieniowy do naszych potrzeb i celów, jakie chcemy osiągnąć.

Materiał Promocyjny