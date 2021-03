Sprzęt do siłowni - najpopularniejsze maszyny w klubach fitness

Sprzęt do siłowni w kategorii fitness





W klubach fitness można odnaleźć różnorodny sprzęt do siłowni pozwalający nam rozgrzać ciało przed właściwą częścią treningu. Na szczególną uwagę zasługują maszyny na których z powodzeniem można przeprowadzić trening cardio.

Maszyny cardio to przede wszystkim bieżnie. Bieżnie umożliwiają ruch od marszu aż po sprint. Większość bieżni posiada także funkcję regulowania poziomu nachylenia, co imituje bieg pod górkę. Nowoczesne modele posiadają wbudowane plany treningowe, monitoring statystyk, automatyczny wyłącznik na wypadek wypadku. Nowością, która zdobywa serca przede wszystkim młodych ludzi oraz osób dbających o środowisko są bieżnie, które same potrafią generować prąd. Takie rozwiązania oferuje np. producent sprzętu do siłowni Sportsarts.

Innym sprzętem, który z pewnością znajdziemy na siłowni to rower stacjonarny. Rower pomaga świetnie wyrzeźbić nogi, pośladki oraz brzuch, ale najlepsze efekty można zaobserwować na łydkach. W tym wypadku potrafi być doskonałym uzupełnieniem treningu interwałowego. Jeśli brakuje nam towarzystwa to dobrym rozwiązaniem z wykorzystaniem takiego sprzętu do siłowni są zajęcia w grupach, tzw. spinning. W tym wypadku pracujemy pod okiem trenera i motywatora co może przynieść dodatkowe efekty.

Innym popularnym sprzętem do ćwiczeń jest orbitrek, który dzięki jednoczesnej pracy nóg i rąk pobudza do pracy całe ciało. Coraz większą popularność zyskują schody treningowe, które pozwalają widocznie wymodelować nogi i pośladki.

Efekty, jakie można uzyskać podczas treningu cardio:





Poprawa wydolności układu krwionośnego. Wzrost masy mięśniowej. Zwiększenie wykorzystywanej powierzchni płuc Lepsze dotlenienie mózgu i pozostałych organów ciała. Spalenie nadmiernych kilogramów. Przyspiesza proces przemiany materii.

Sprzęt siłowy w klubach fitness





Maszyny stosowe





W sprzęcie do treningu siłowego wykorzystuje się stosy o określonej wadze i są to tzw. maszyny stosowe. W ten sposób dobiera się odpowiednią wagę, a co za tym idzie poziom zaawansowania ćwiczenia. Istnieje wiele sprzętów, które wykorzystują tę metodę. Wśród nich możemy określić wyciągi dolne i górne oraz maszyny przeznaczone do treningu konkretnej grupy mięśniowej np. maszyna na przywodziciele i odwodziciele ud, maszyna na klatkę piersiową czy maszyna na barki. Bardzo popularnym reprezentantem takiego sprzętu do siłowni jest Suwnica Smitha.

Wolne ciężary





Do wolnych ciężarów należą przede wszystkim sztangi oraz obciążenia np. hantle, a także urządzenia, w których wykorzystywana jest podczas ćwiczeń masa ciała. Główną zaletą ćwiczeń z wolnymi ciężarami jest wzmocnienie więzadeł i ścięgien z mniejszym prawdopodobieństwem ich uszkodzenia. Jest to klasyczny sprzęt na siłowniach stosowany od wielu lat nie tylko przez tradycjonalistów.

Klatki i rigi





Klatki i rigi wywodzą się z treningu militarnego, gdzie wykorzystuje się je do zaawansowanego treningu funkcjonalnego. Klatki i rigi składają się z modułów, które są wykonane z solidnego materiału. Taka budowa umożliwia ułożenie akcesoriów do potrzeb np. worek treningowy czy sztangę.

Jeżeli jesteś osobą początkującą i jeszcze nie wiesz, jak wykorzystać daną maszynę i jej możliwości skontaktuj się z trenerem personalnym lub obsługą siłowni. Dzięki temu unikniesz ryzyka kontuzji i wykorzystasz maksymalnie możliwości danej maszyny. Odpowiednio wykształcona technika podczas pracy z każdym rodzajem sprzętu do siłowni będzie procentować w przyszłości.

Materiał Promocyjny