Profesjonalny fitness w domu? To możliwe!

Często nie brakuje nam entuzjazmu do ćwiczeń, jednak nierzadko brakuje doświadczenia oraz umiejętności, żeby właściwie wykonywać poszczególne etapy planu treningowego. W efekcie nie tylko nie staniemy się fit, ale też możemy wyrządzić sobie krzywdę. Dlatego warto zwrócić się o pomoc do specjalistów, którzy pomogą przygotować zestaw ćwiczeń, a także poprowadzą fitness online.

Fitness online





Przygotowania, szukanie stroju, dojazd w korkach - tych elementów wizyty w klubach fitness nie lubimy. A co jeśli moglibyśmy wykonać te same ćwiczenia bez wychodzenia z domu? Brzmi pięknie, ale skąd mielibyśmy pewność, że realizujemy skuteczny plan treningowy, a poszczególne ćwiczenia wykonujemy poprawnie? Na te rozterki jest bardzo proste rozwiązanie, czyli platforma treningowa online Yes2Move. Wchodząc na stronę https://yes2move.com/login znajdziemy bazę ponad 500 profesjonalnych filmów treningowych, dzięki którym będziemy dokładnie wiedzieć jak ćwiczyć, żeby schudnąć lub poprawić naszą sylwetkę. My za to możemy ćwiczyć, gdzie chcemy i kiedy chcemy. Jeśli nie lubimy tłoku w szatni - to rozwiązanie idealne, ponieważ żeby osiągnąć upragnione rezultaty, nie musimy ruszać się z domu. Uwielbiamy ruch na świeżym powietrzu? Nic prostszego, wystarczy włączyć film treningowy w ogródku albo w parku - nie trzeba ograniczać się do murów siłowni. Wystarczy dostęp do Internetu.

Trening dopasowany do ciebie





Baza treningów Yes2Move, którą znajdziecie na stronie https://sklep.yes2move.com/, to nie przypadkowe ćwiczenia nagrane telefonem. Za programy odpowiedzialni są profesjonaliści z wieloletnim stażem w zajęciach grupowych oraz indywidualnych. Z treningów możesz korzystać o dogodnej dla siebie porze, nawet jeśli będziesz chciał poćwiczyć późnym wieczorem lub bladym świtem. Wszystko dopasowane do twoich możliwości - czas, intensywność, częstotliwość - znajdziesz tu ćwiczenia wprost dla ciebie. Wystarczy kawałek wolnej podłogi oraz chęci do poprawy swojego zdrowia. Trening można włączyć na telewizorze, laptopie, a nawet smartfonie. W ten sposób możesz mieć przy sobie swój domowy klub fitness dosłownie wszędzie.

Na życzenie i na żywo





Yes2Move to nie tylko filmy instruktażowe, ale też zajęcia fitness live. Jeśli chcesz ćwiczyć, ale brakuje ci odpowiedniej motywacji, wybierz zajęcia na żywo, prowadzone od poniedziałku do piątku z doświadczonymi instruktorami. Oprócz tego w Yes2Move znajdziesz porady dietetyczne. Dzięki platformie w wersji Premium+ zyskasz dostęp do programów dietetycznych, dzięki którym nie tylko poczujesz się lepiej, ale też szybciej pozbędziesz się zbędnych kilogramów.

Nie wiesz jak zacząć? Skorzystaj z próbnego 14-dniowego okresu testowego za jedyne 1 zł i odbierz przy okazji bon o wartości 50 zł na zakupy w sklep.yes2move.com. Dzięki temu możesz przekonać się o możliwościach, jakie oferuje Yes2Move. Po dwóch tygodniach zdecydujesz, czy utrzymać subskrypcję. Możesz w tym czasie poznać trenerów, sprawdzić swoje możliwości i przekonać się, czy taka forma treningu w domu jest dla ciebie korzystna. Sprawdź, czy z Yes2Move poczujesz się lepiej ze swoim ciałem i zrelaksujesz umysł.

Materiał Promocyjny