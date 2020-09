W Iranie stracono gwiazdę zapasów, Navida Afkariego

Bracia zostali aresztowani we wrześniu 2018 i oskarżeni ponadto m.in. o udział w nielegalnych zgromadzeniach, zmowę, przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu narodowego i obrażenie najwyższego przywódcy Iranu.

Navid Askari i jego bracia, Vahid i Habib, zostali skazani za udział w protestach ekonomicznych, które przetoczyły się przez Iran w 2018 roku, by potem przerodzić się w antyreżimowy ruch.

Sąd Najwyższy w Iranie skazał Navida na dwa wyroki śmierci, 6,5 roku więzienia i 74 baty.

Vahid i Habib usłyszeli wyroki 54 i 27 lat więzienia i również 74 baty.

Navid Afkari początkowo przyznał się do winy. We wrześniu 2019 roku złożył skargę, twierdząc, że zeznanie zostało na nim wymuszone torturami

Rodzina Navida, uważanego za bohatera narodowego, domagała się rewizji wyroku, pisząc w liście do Sądu Najwyższego, że zapaśnik był torturowany także po to, by złożyć fałszywe zeznania przeciwko swoim braciom.

O okazanie litości 27-letniemu zawodnikowi do irańskiego rządu wystąpił m.in. prezydent Donald Trump, prezydent Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego Thomas Bach czy prezydent największej organizacji MMA na świecie Ultimate Fighting Championship Dana White.

Tweet Donalda Trumpa skomentowała półoficjalna agencja informacyjna Tasnim, pisząc, że sankcje nałożone na Iran przez USA zaszkodziły irańskim szpitalom podczas pandemii. "Trump martwi się o mordercę, podczas gdy nałożone przez niego surowe sankcje narażają życie irańskich pacjentów na niebezpieczeństwo".

12 września ogłoszono, że po tym, jak rodzina Hasana Turkmana odmówiła przebaczenia i umożliwienia Navidowi Afkariemu odszkodowania, wyrok został wykonany. Afkari został powieszony.