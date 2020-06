Wielka gra o władzę nad sportem

– Zmiany we władzach agencji to jak wymienianie krzeseł na Titanicu. Widzieliście, ile było pozytywnych kontroli po igrzyskach olimpijskich w Londynie i jak wielu Rosjan zostało uprawnionych do występu w Rio. My za osiem lat organizujemy igrzyska w Los Angeles i nie chcemy, aby były brudne – grzmiał Tygart na łamach francuskiej „L’Equipe”.