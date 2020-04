Fibak: Wygrałbym olimpiadę, gdyby za moich czasów był na niej tenis Fotorzepa, Mateusz Dąbrowski

To od niego zaczęła się nasza znajomość z tenisem zawodowym, to wraz z nim wróciły polskie emocje na wielkoszlemowych kortach. Choć Wojciech Fibak nie gra od dawna, to pozostał jednym z najbardziej cenionych analityków tenisa. Doceniają to dzisiejsi gwiazdorzy tacy jak Novak Djoković, czy czołowy deblista świata Łukasz Kubot.