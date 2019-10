Maria Andrejczyk – kim jest rekordzistka Polski w rzucie oszczepem?

Uznano ją za „Odkrycie Roku 2016” w 82. Plebiscycie na Najlepszego Sportowca Polski. Maria Andrejczyk słynie nie tylko ze swoich lekkoatletycznych sukcesów, ale i z urody oraz sympatii, którą budzi wśród fanów. oficjalny profil na Instagramie obserwuje ponad 30,6 tys. osób, a przez media i kibiców często określana jest tytułem miss polskiego sportu. W 2019 roku słynna oszczepniczka powróciła do formy po ponad 2-letniej przerwie w karierze.

Kim jest Maria Andrejczyk?

Słynna lekkoatletka, specjalizująca się w rzucie oszczepem, urodziła się 9 marca 1996 roku w Suwałkach. Dzieciństwo spędziła w miejscowości Kukle (powiat sejneński). Pierwsze kroki stawiała w Uczniowskim Klubie Sportowym przy LO Sejny (lata 2010 – 2011). W sezonie 2012 zaczęła reprezentować klub LUKS Hańcza Suwałki. W 2013 roku wystartowała w mistrzostwach świata juniorów młodszych w Doniecku. Niestety nie udało się jej zdobyć miejsca w finale. W roku 2014 wystartowała w mistrzostwach świata juniorów w Eugene, gdzie ostatecznie zdobyła piąte miejsce.

Pierwszy większy sukces przyniósł rok 2015, gdzie młoda oszczepniczka zdobyła złoto podczas mistrzostw Europy juniorów. Rok później Andrejczyk zmieniła kategorię wiekową i wywalczyła mistrzostwo Polski seniorów. Serca kibiców i uznanie branży zdobyła w sierpniu 2016 roku, kiedy to w eliminacjach do igrzysk olimpijskich w Rio de Janeiro rzuciła oszczepem na odległość 67,11 m, pokonując tym samym dotychczasowy rekord Polski. W finale igrzysk uzyskała ostatecznie czwartą pozycję (zabrakło jej zaledwie 2 cm do zdobycia brązowego medalu i uplasowania się na podium).

Przerwa w karierze

Słynny występ Andrejczyk w Rio de Janeiro zwrócił uwagę świata na polską oszczepniczkę i mógł stać się wstępem do kolejnych sukcesów. Niestety niedługo potem zawodniczka miała kontuzję barku, co uniemożliwiło jej intensywne treningi. Na ponad 2 lata Maria zniknęła ze stadionów, skupiła się na życiu prywatnym oraz powrocie do zdrowia i formy (przeszła poważną operację barku, a później operację usunięcia kostniaka zatok).

Więcej o kłopotach zdrowotnych, przerwie w karierze i rehabilitacji Maria Andrejczyk opowiadała w ostatnim wywiadzie. Wspominała tam także o trudnym powrocie do formy z Rio, przygotowaniach do mistrzostw w Katarze i marzeniach o medalu w Tokio.

Występ w Doha

Lekkoatletyczne mistrzostwa świata w Doha nie okazały się szczęśliwe dla polskiej oszczepniczki. Występ w Katarze miał być wielkim powrotem Polki. Jednak mimo znakomitej formy (Andrejczyk zdobyła tytuł mistrza Polski 2019) zawodnicze nie udało się przebrnąć eliminacji i powtórzyć swojego sukcesu z Rio de Janeiro. Obecnie oszczepniczka pracuje nad formą, a kibice czekają na przyszłoroczny występ w Tokio.

