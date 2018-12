Depresja u sportowców. "Nie dać się wycisnąć jak cytrynę"

- Kiedy ktoś decyduje się na zawodowstwo, bardzo ważne jest, by nie tylko rozwijał ciało dla maksymalizacji wyników, ale także rozwijał swoją psychikę - mówi dr Kamil Wódka, psycholog sportu.

Amerykańska pływaczka, medalistka olimpijska Missy Franklin, zakończyła karierę w wieku 23 lat. Zmagała się z urazami barków, ale przyznała również, że cierpi na depresję. Skąd biorą się tego typu problemy u sportowców?

Trzeba być bardzo ostrożnym w szafowaniu terminami i diagnozami. Depresja jest konkretną jednostką chorobową, a często potocznie łączona jest ze zwykłym obniżeniem nastroju, smutkiem, chandrą, co niekoniecznie musi być depresją. Jej przyczyn u sportowców może być wiele. Na pewno na jej powstawanie wpływa funkcjonowanie na bardzo wysokich obrotach w świecie sportu, który pięknie wygląda głównie z zewnątrz. Od środka często sprowadza się do bycia „używanym”, np. do zaspokajania czyichś ambicji albo nadziei.

Nie można także zapomnieć o dużym przeciążeniu związanym z ciężkim treningiem fizycznym.

Albo funkcjonowaniem z ciągle niedoleczonymi kontuzjami. Oprócz tego sportowcy są wyłączeni z normalnego życia społecznego i rzadko mogą robić to, co ich rówieśnicy. Dochodzi do tego także zjawisko uzależnienia od aktywności fizycznej. Temat bardzo szeroki i delikatny. To właśnie zjawisko również wpływa na nastrój sportowca.

Jak zatem ograniczyć ryzyko wystąpienia depresji u młodego zawodnika?

Warto podkreślić, że problem zaburzeń psychicznych nie dotyczy tylko młodych sportowców. Ostatnio mieliśmy nawet taki przykład w Polsce. Popularny zawodnik MMA Mamed Khalidov ogłosił zakończenie kariery i też przyznał, że leczy się psychiatrycznie. W świecie sportu co jakiś czas tego typu zaburzenia się objawiają. Dlatego kiedy ktoś decyduje się na zawodowstwo, bardzo ważne jest, by nie tylko rozwijał ciało dla maksymalizacji wyników, ale także rozwijał swoją psychikę.

Czy takim zawodnikom udaje się jeszcze wrócić do sportu?

Na szczęście w ostatnim czasie pojawia się coraz więcej głosów, że to problem, nad którym można pracować. Pokonać go można czy to z pomocą psychoterapii, czy połączenia terapii z farmakologią. Ale ważny jest też etap prewencji i promocji zdrowia psychicznego, dbania o siebie, żeby nie dać się wycisnąć jak cytrynę, która po czasie popada w kłopoty.

