Seksistowskie zachowanie na gali Złotej Piłki

Norweska zawodniczka Ada Hegerberg odebrała przyznaną po raz pierwszy w tym roku Złotą Piłkę dla najlepszej piłkarki.

Gdy pojawiła się na scenie, aby odebrać trofeum, Solveig spytał, czy potrafi twerkować.

- Nie - rzuciła krótko zawodniczka i odwróciła głowę, co podpowiedziało Solveigowi, że żart był nie na miejscu.

French DJ Martin Solveig asked Ada Hegerberg to twerk after she won the first women's Ballon d'Or award. How are dickheads like this allowed to be part of such a prestigious, long overdue moment for the women’s game? Shameful. (h/t @GrantWahl ) pic.twitter.com/VhTQmHQtZZ

Twerk to taniec o zabarwieniu erotycznym, w którym kobieta rytmicznie potrząsa pośladkami. Najprawdopodobniej wywodzi się od tradycyjnych tańców afrykańskich.

Choć Ada Hegerberg zapewniała, że nie uznała niezręcznej wypowiedzi francuskiego muzyka za molestowanie seksualne, na Solveiga spadła fala krytyki.

Szczególnie oburzony zachowaniem Solveiga był Andy Murray. "Jeśli myślicie, że to był tylko żart - mylicie się: nie był. Jestem całe życie w sporcie i poziom seksizmu jest tu niewiarygodny" - napisał Murray.

Równie kąśliwie o "żarcie" Solveiga napisała polska piłkarka Paris Saint-Germain Katarzyna Kiedrzynek: "Co za dramat wstyd i hańba , szkoda ze Modricia nie poprosili o zakręcenie tylkiem alboi czym innym!"

Martin Solveig sam się jednak zorientował, że żart nie był najwyższych lotów i przeprosił Adę Hegerberg.

"Wyjaśniłem Adzie, że to był tylko żart. Niemniej przepraszam ją i wszystkich, którzy poczuli się urażeni. A co najważniejsze - gratulacje, Ada" - napisał DJ.

I explained to @AdaStolsmo the buzz and she told me she understood it was a joke. Nevertheless my apologies to anyone who may have been offended. Most importantly congratulations to Ada pic.twitter.com/DATdg0TfQk