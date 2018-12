Kamil Glik krytykuje posła PiS. Polityk przeprasza

Poseł PiS Grzegorz Matusiak na billboardzie pochwalił się nowym boiskiem w Jastrzębiu-Zdroju, które współfinansowane jest przez piłkarza Kamila Glika. Sportowiec skrytykował polityka i ”zasugerował uprzejmie" usunięcie plakatu.

Poseł Prawa i Sprawiedliwości Grzegorz Matusiak, poinformował na swoim billboardzie, że w Jastrzębiu-Zdroju powstało boisko Kamila Glika. Zasugerował on, że jest to jego zasługa, co nie spodobało się reprezentantowi Polski. „SUGERUJĘ UPRZEJMIE jak najszybsze usunięcie billboardu i nie przypisywanie sobie zasług pozyskania ode mnie środków finansowych” - napisał na Facebooku Kamil Glik. „Wspieram swoje miasto i ludzi tam żyjących a nie jakąkolwiek partię czy polityka” - zaznaczył.

Do sprawy odniósł się później sam Grzegorz Matusiak, który w komentarzu pod opublikowanym postem przeprosił za treść na billboardzie. „Zaszło nieporozumienie. Prawdą jest, że Ministerstwo Sportu dofinansowano ten projekt w wysokości 155 tys. zł. Billboard promujący tę inwestycję zostanie przygotowany jeszcze raz” – napisał poseł. „Oczywiście bardzo się cieszę, że boisko dumnie nazwane jest Pana imieniem i nazwiskiem. Doceniam Pana zaangażowanie i inicjatywy na rzecz sportu. Mam wiele pomysłów na rozwój sportu w naszym mieście i być może będzie kiedyś okazja aby na ten temat porozmawiać” – podkreślił.

Portal sport.pl przypomina, że uroczyste otwarcie boiska odbyło się w czerwcu 2017 roku. Kosztowało ono ponad 660 tys. zł. Kamil Glik, który pochodzi z Jastrzębia Zdroju na ten cel przeznaczył 150 tysięcy. Resort sportu dał 155 tys., a resztę sumy pokrył budżet miasta.