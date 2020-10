Lempart: Będzie bardziej nadzwyczajnie niż im się wydaje AFP

To Jarosław Kaczyński ma krew na rękach, tak jak razem z całym rządem ponosi winę za to, że państwo jest kompletnie nieprzygotowane do drugiej fali pandemii - mówiła w Radiu ZET Marta Lempart, jedna z liderek Ogólnopolskiego Strajku Kobiet.