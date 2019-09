Przeproszą za LGBT

W sobotę 5 października ulicami Warszawy ma przejść Narodowy Marsz Różańcowy. Ruszy on z placu Trzech Krzyży i Nowym Światem oraz Krakowskim Przedmieściem przejdzie na plac Zamkowy. Tu – w pobliżu kościoła św. Anny – zaplanowano koronkę do Miłosierdzia Bożego.

– To jest wydarzenie organizowane przez wiernych świeckich. Mają do tego prawo i biorą za to odpowiedzialność. Wniosków o patronaty jest bardzo wiele i nie ma zwyczaju, by jakakolwiek instytucja kościelna akceptowała wszystkie – tłumaczy nam ks. Przemysław Śliwiński, rzecznik warszawskiej kurii.