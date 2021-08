Szczepienia dzielą, paszporty mniej

Co na to politycy? – Opinia obywateli jest kształtowana przez debatę publiczną i jej uczestników. Jak na warunki, w których prezydent wypowiada się o szczepieniach sceptycznie, a rzecznik praw dziecka nazywa je „eksperymentem", to ten wynik „za" obowiązkiem jest i tak wysoki – mówi „Rz" posłanka Lewicy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. – Ja osobiście nie mam nic przeciwko obowiązkowym szczepieniom przeciwko Covid-19. W Polsce jest przecież obowiązek szczepienia się przeciw innym chorobom i to od wielu lat – zauważa.