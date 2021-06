Gnała przez pasy. O mało nie potrąciła dziecka

Jak podaje lubuska policja 25-latka przyznała się do winy i podczas przesłuchania wyraziła skruchę.

Lubuska policja udostępniła nagranie ze zdarzenia do jakiego doszło 9 czerwca na ulicy Poznańskiej w Krośnie Odrzańskim.

Mężczyzna dosłownie w ostatniej chwili chwycił dziecko na ręce. - Gdyby nie trzeźwość umysłu mężczyzny, który w ostatniej chwili chwycił syna, mogłoby dojść do tragedii – uważa podkomisarz Justyna Kulka.

Sprawą zajęła się miejscowa policja. Mundurowi analizowali zabezpieczone zapisy z kamer, w tym z monitoringu miejskiego, a także prowadzili ustalenia, które pozwoliły im na dotarcie do kobiety, która jechała samochodem osobowym.

Dzięki temu, dotarli do 25-letniej mieszkanki powiatu krośnieńskiego. Już usłyszała ona zarzut spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym w związku z nieustąpieniem pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu.

Kobieta przyznała się do winy. Policjanci zatrzymali jej prawo jazdy. Sprawa skierowana zostanie do sądu. Grozi jej grzywna nawet do 5 tysięcy złotych oraz zakaz prowadzenia pojazdów.