Minneapolis. Kolejny Afroamerykanin zginął podczas zatrzymania przez policję.

„Sprawiedliwość dla Dauntego” – skandują uczestnicy protestów i pikiet, które w godzinach wieczornych przybierają na agresywności, doprowadzając do starć z funkcjonariuszami policji. Tylko we wtorek wieczorem zaaresztowano 60 osób za „zamieszki i inne zachowania kryminalne”.

Do zdarzenia tego doszło w Brooklyn Center, miasteczku w 70 proc. zamieszkanym przez społeczności kolorowe i położonym kilkanaście mil od miejsca, w którym 25 maja ubiegłego roku z rąk policji zginął George Floyd. Wright i Floyd to kolejne w ostatnich pięciu latach czarnoskóre ofiary, które straciły życie podczas zatrzymania przez policję w rejonie Minneapolis. Sprawa Wrighta to też druga głośna w ciągu tygodnia historia czarnoskórego mężczyzny, wobec którego policja użyła nadmiernej i niepotrzebnej siły.