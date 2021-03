Białoruś. Kara dla rodziców, kara dla dzieci

– To zemsta służb, presja psychologiczna. Bo nie przyznaje się do winy i nie chce „współpracować ze śledztwem". Co ciekawe, z Brześcia do Mińska (340 kilometrów – red.) wieziono ją aż dziewięć dni. Po drodze była w kilku aresztach śledczych: w Baranowiczach, Żodzinie i Mińsku. A to oznacza, że za każdym razem była rozbierana do naga, przeszukiwano jej rzeczy. Robią to celowo, by upokorzyć człowieka – mówi „Rzeczpospolitej" Andrej Szarenda. Przez swoje poglądy w ostatnich miesiącach kilkakrotnie doświadczył aresztów i zatrzymań, musiał też walczyć o dzieci.